В Турции заявили об отсутствии проблем с морским сообщением в проливах из-за мин

Министр обороны Турции Акар заявил об отсутствии проблем с морским сообщением из-за мин

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил об отсутствии проблем с морским сообщением в проливах из-за дрейфующих мин в Черном море. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Haberturk TV.

По словам Акара, к настоящему времени специалисты успели обезвредить три мины у побережья страны. Собеседник издания отметил, что турецкие минные корабли, вертолеты, беспилотные летательные аппараты, морские патрульные самолеты и подводные группы (SAS) находятся в состоянии полной боевой готовности.

«В настоящее время мы внимательно следим за Босфором, приняли дополнительные меры, чтобы контролировать вход и выход и не столкнуться с неожиданностями, установили радары обнаружения, — уточнил он. — Можно смело сказать, что проблем с морским сообщением на данный момент нет».

31 марта в Минобороны России подсчитали, что в период с 25 февраля по 4 марта в акваториях Черного и Азовского морей остатками минно-тральных сил ВМС Украины было выставлено около 420 морских якорных мин устаревшей конструкции типа ЯМ-1, в Черном море — 370 и в Азовском — 50. Позднее из-за шторма в Черном море и неудовлетворительного технического состояния произошли обрывы тросов с донными якорями порядка у 10 мин.

Турция уже обнаружила две из таких мин в проливе Босфор, а также в Черном море у границы с Болгарией. Еще одна мина была найдена экипажем румынского рыболовного судна. Турецкий адмирал Яйджи назвал ситуацию с дрейфующими минами военным преступлением Украины.