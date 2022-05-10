Минобороны назвало «катастрофой для Украины» попытку захвата Змеиного

Минобороны РФ назвало «катастрофой для Украины» попытку захвата острова Змеиный

Попытка захвата острова Змеиный со стороны военных сил Украины привела к «бессмысленной гибели» более чем 50 украинских военнослужащих и потере ряда военной техники, что стало «катастрофой для ВСУ». Таким мнением поделился официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«Данная авантюра закончилась для Украины катастрофой. Бездумная пиар-акция киевского режима по захвату острова Змеиный в канун Дня Победы привела к бессмысленной гибели более пяти десятков украинских боевиков и военнослужащих элитных подразделений ВСУ», — пояснил Конашенков.

В ходе операции по захвату Змеиного ВСУ также потеряли 14 самолетов и вертолетов и 30 беспилотников. ВС России уничтожили три вертолета Ми-8 с десантом и один вертолет поддержки Ми-24.

Ранее Минобороны РФ сообщило о сорванных попытках ВСУ захватить остров Змеиный. В течение двух последних суток силы Украины предприняли несколько попыток высадки воздушного и морского десанта на остров, который имеет важное значение для обеспечения контроля северо-западной части акватории Черного моря.