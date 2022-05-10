Семья осужденной в Белоруссии россиянки Сапеги рассказала о ее состоянии

Семья Софьи Сапеги заявила, что она «полностью подавлена» после обвинительного приговора

Осужденная в Белоруссии по нескольким статьям и приговоренная к шести годам тюрьмы россиянка Софья Сапега «полностью подавлена» после оглашения обвинительного приговора. Так ее состояние описал отчим девушки Сергей Дудич. Его слова приводит РИА Новости.

«Она содержится в гродненской тюрьме. Полностью подавлена», — рассказал Дудич. Он отметил, что девушка во время встречи не высказывала каких-то бытовых жалоб на содержание, поскольку в целом находится в подавленном состоянии.

При этом он не ответил на вопрос, намерена ли Сапега обжаловать приговор. По словам мужчины, этот вопрос остается между ней и ее адвокатом. «Сейчас все в режиме консультаций, мы хотим понять сами, что дальше делать, в каком направлении двигаться», — пояснил он.

Дудич также отметил, что на оглашении приговора присутствовал представитель российского консульства. Родственники обсудили с ним возможные дальнейшие действия. «Будем более направленно [работать по теме] помилования, если это возможно, искать средства, чтобы выплатить дикий штраф (госпошлину и моральную компенсацию потерпевшим — прим. «Ленты.ру»), чтобы, насколько мы понимаем, была возможность помилования… Будем куда-то стучаться, куда — пока тоже непонятно», — рассказал Дудич.

В пятницу, 6 мая, Гродненский областной суд Белоруссии приговорил Софию Сапегу к шести годам лишения свободы. Также она должна выплатить в пользу потерпевших около 65,76 тысячи долларов, пошлину в доход государства в размере около 2,9 тысячи долларов.

Сапега обвинялась в том, что вела Telegram-канал с данными белорусских силовиков, участвовавших в подавлении протестов 2020-го года. Россиянка была задержана 23 мая 2021 года вместе с бывшим главредом оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романом Протасевичем после экстренного приземления в Минске самолета компании Ryanair.

