Озвучены уточненные даты показа в России кинопремьер от Warner Bros.

Российский офис Warner Bros. опубликовал новый график показа своих кинопремьер в России

Российский офис Warner Bros., компания Universal, опубликовала обновленный график показа своих кинопремьер в России. Об этом сообщает «Бюллетень кинопрокатчика».

Согласно уточненному графику, в 2022 году в России должны показать мультфильм «DC Лига Суперпитомцы», а также фильмы «Черный Адам» и «Шазам! 2». На 2023 год придется показ лент «Аквамен и потерянное царство», «Флэш», «Мег-2: Впадина» и «Вилли Вонка».

В начале марта из-за спецоперации на Украине зарубежные студии начали отказываться от проката своих фильмов в России. В список компаний, приостановивших поставку картин в российские кинотеатры, вошли The Walt Disney Company, Sony Pictures и Universal Pictures.

Планирует ли компания Warner Bros. возвращаться на российский рынок в связи с публикацией нового графика кинопремьер, не уточняется.