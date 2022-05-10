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На Украине заявили о возможности увеличить поставки топлива через Польшу

УНИАН: Украина может существенно увеличить поставки топлива в страну через Польшу.

Фото: Alex Chan Tsz Yuk / Keystone Press Agency / Global Look Press

Украина может «существенно увеличить» поставки топлива в страну через Польшу. Об этом сообщило украинское агентство УНИАН, передает РИА Новости.

По словам вице-премьера страны Юлии Свириденко, Польша «может выступать крупным транзитером топлива для Украины» и обеспечивать поступление более 200 тысяч тонн продукции каждый месяц. В частности, речь идет о топливе из США, региона Амстердам-Роттердам-Антверпен, а также немецких, скандинавских и балтийских нефтеперерабатывающих заводов. Доставлять его хотят «комбинированными» видами транспорта.

Как добавила Свириденко, польская компания PERN SA подтвердила использование дополнительных мощностей в этих целях. Также для увеличения отгрузок синхронизировали графики компании «Укрзализныця» и PKP.

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Марина Совина
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