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ВОЗ приняла резолюцию о возможном закрытии офиса в Москве

ВОЗ приняла резолюцию о возможном закрытии офиса по неинфекционным заболеваниям в Москве

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Комитет европейского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) принял резолюцию о возможном закрытии своего офиса в Москве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на текст документа.

В принятой резолюции говорится о возможном «перемещении (...) офиса за пределы Российской Федерации». За документ проголосовали Украина, Грузия, Турция, Молдавия, Израиль и страны Евросоюза.

Российский представитель в Организации — замминистра здравоохранения Андрей Плутницкий — заявил, что резолюция принята в угоду «политическим амбициям» и может навредить работе ВОЗ на территории Евразии. Плутницкий подчеркнул, что возможный перенес офиса противоречит уставу ВОЗ.

Решение о возможном переносе офиса Организации принято на фоне проведения Россией спецоперации на Украине и в Донбассе, а также на фоне введенных после ее начала масштабных антироссийских санкций.

Ранее сообщалось, что организация не планирует вводить более жесткие санкции в отношении России. Москву не лишат права голоса в организации и не отстранят от участия в совете ВОЗ. Однако в тексте резолюции содержится призыв к сотрудникам ВОЗ отменить все встречи в России.

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Валерий Розенберг
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