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ВОЗ запланировала закрытие офиса в Москве

ВОЗ рассмотрит резолюцию о прекращении работы офиса в Москве

Фото: Vincent Isore / imago-images.com / Globallookpress.com

Всемирная организация здравоохранения рассмотрит резолюцию о прекращении работы офиса Европейского регионального бюро в Москве. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники в организации.

Организация не планирует вводить более жестких санкций в отношении России. Москву не лишат права голоса в организации и не отстранят от участия в совете ВОЗ. Однако резолюция содержит призыв к сотрудникам ВОЗ отменить все встречи в России. Рассмотрение документа намечено на 10 мая.

8 апреля глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что вопрос об инспекции представителей ВОЗ в Россию по вакцине против коронавируса «Спутник V» поставлен на паузу. Как заявил гендиректор ВОЗ в ходе пресс-конференции, предполагалось, что инспекционная группа отправится в Россию за несколько дней до начала спецоперации на Украине.

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Николай Чигасов
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