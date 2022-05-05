ВОЗ запланировала закрытие офиса в Москве

ВОЗ рассмотрит резолюцию о прекращении работы офиса в Москве

Всемирная организация здравоохранения рассмотрит резолюцию о прекращении работы офиса Европейского регионального бюро в Москве. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники в организации.

Организация не планирует вводить более жестких санкций в отношении России. Москву не лишат права голоса в организации и не отстранят от участия в совете ВОЗ. Однако резолюция содержит призыв к сотрудникам ВОЗ отменить все встречи в России. Рассмотрение документа намечено на 10 мая.

8 апреля глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что вопрос об инспекции представителей ВОЗ в Россию по вакцине против коронавируса «Спутник V» поставлен на паузу. Как заявил гендиректор ВОЗ в ходе пресс-конференции, предполагалось, что инспекционная группа отправится в Россию за несколько дней до начала спецоперации на Украине.