Стала известна дата принятия Финляндией решения по вступлению в НАТО

Президент и премьер-министр Финляндии объявят о решении по вступлении в НАТО 12 мая

Президент и премьер-министр Финляндии Саули Ниинистё и Санна Марин объявят о своей позиции по вступлению страны в НАТО утром 12 мая. Об этом пишет издание Iltalehti.

РИА Новости со ссылкой на другое финское издание, YLE, отмечает, что это произойдет в 10:00 по местному времени (совпадает с мск). Iltalehti отмечает, что в четверг только президент и премьер объявят о своей позиции, а другие высокопоставленные чиновники выскажутся о соответствующем решении через несколько дней, 15 мая. Еще через день вступление страны в НАТО будет обсуждать парламент.

Ранее в МИД Германии сообщили, что в Берлине пройдет неформальный саммит глав МИД стран — участниц НАТО, на который приглашены министры иностранных дел Швеции и Финляндии. Мероприятие пройдет 14–15 мая.