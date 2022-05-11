Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Стала известна дата принятия Финляндией решения по вступлению в НАТО

Президент и премьер-министр Финляндии объявят о решении по вступлении в НАТО 12 мая
Саули Ниинистё

Саули Ниинистё. Фото: Hannah McKay / Reuters

Президент и премьер-министр Финляндии Саули Ниинистё и Санна Марин объявят о своей позиции по вступлению страны в НАТО утром 12 мая. Об этом пишет издание Iltalehti.

РИА Новости со ссылкой на другое финское издание, YLE, отмечает, что это произойдет в 10:00 по местному времени (совпадает с мск). Iltalehti отмечает, что в четверг только президент и премьер объявят о своей позиции, а другие высокопоставленные чиновники выскажутся о соответствующем решении через несколько дней, 15 мая. Еще через день вступление страны в НАТО будет обсуждать парламент.

Ранее в МИД Германии сообщили, что в Берлине пройдет неформальный саммит глав МИД стран — участниц НАТО, на который приглашены министры иностранных дел Швеции и Финляндии. Мероприятие пройдет 14–15 мая.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
«Северный поток-2» назвали фактически мертвым после начала спецоперации России
Российские турагенства запустили распродажу туров в Турцию в мае
Ветерана чеченской войны нашли в лесу без головы
Момент наезда машины на переходящих дорогу российских школьников попал на видео
Россиянка выпустила одежду с эффектом голого тела для люксовой французской марки
В США испытали вооружение штурмовиков A-10
Россия и Белоруссия утвердили переход на оплату газа в рублях
Женщину оштрафовали за играющее из колонки аудио с фейками о российских военных
Милонов порадовался «Евровидению» без россиян и назвал его музыкальным дорблю
Кива заявил о приказе Зеленского убить глав администраций в двух областях
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.