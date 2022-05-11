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Трамп пытался найти у Китая «оружие для производства ураганов»

Rolling Stone: экс-президент Трамп пытался найти у КНР «оружие для производства ураганов»

Фото: Peter Casey-USA TODAY Sports / Reuters

Бывший американский президент Дональд Трамп интересовался у своих помощников по нацбезопасности, есть ли у Китая секретная технология, позволяющая ему создавать ураганы и направлять их на США. Об этом пишет журнал Rolling Stone со ссылкой на высокопоставленные источники в Белом доме.

Помимо прочего, экс-президент пытался выяснить, может ли Вашингтон ответить на такие действия, например, с помощью военной силы. Попытки найти у китайских властей «оружие для производства ураганов» продлились вплоть до 2018 года. «Это было слишком глупо, чтобы даже говорить об этом. Я даже не был уверен, что он шутит», — рассказал один из чиновников.

Вашингтон вел жесткую политику в отношении Пекина в период президентства Трампа, что в том числе выражалось в высказываниях политика в адрес китайских властей. Трамп, в частности, обвинял их в попустительстве, из-за которого по миру распространилась пандемия COVID-19, и требовал выплачивать компенсации.

Виктория Кондратьева
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