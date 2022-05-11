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В России создали мобильное приложение для экскурсий с AR-технологиями

В Новосибирске разработали приложение для экскурсий по площади Ленина

Фото: Chad Madden / Unsplash

В Новосибирске разработали приложение для экскурсий с использованием AR-технологий и элементов кинохроники. Об этом сообщает ТАСС.

По словам директора Новосибирского дома документального кино Эллы Давлетшиной, проект позволит жителям и гостям города познакомиться с историей площади Ленина, а также с располагающимся на ней театром оперы и балета.

По мнению создателей проекта, технологии дополненной реальности помогут привлечь внимание молодого поколения к истории Новосибирска. Площадь Ленина не раз становилась одним из ключевых мест в жизни города, а в 1945 году на ней было открыто крупнейшее театральное здание России.

«Мы хотели, чтобы это было в совершенно современном варианте. Он нам удался. В приложении можно увидеть кадры кинохроники, которая воспроизводит историю в знаковом месте», — рассказала Давлетшина.

Ранее стало известно, что на Васюганских болотах ведутся работы по подготовке специальных площадок для посещения туристами, в планы также входит оборудование глэмпингов. Заповедник «Васюганский» своими силами сформирует трек, обустроит площадки для ночевок и приготовления еды, а палатки будут закуплены при помощи партнеров.

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Мария Гейн
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