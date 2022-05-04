На Васюганских болотах оборудуют глэмпинги и специальные площадки для туристов

На Васюганских болотах ведутся работы по подготовке специальных площадок для посещения туристами, в планы также входит оборудование глэмпингов. Об этом сообщила начальник отдела по экологическому просвещению заповедника «Васюганский» Екатерина Шумкина, передает vtomske.ru.

«Чтобы принять туристов, необходимо создать хотя бы минимальную инфраструктуру. На голую территорию пригласить людей в заповедник — это неправильно. Турист не должен нанести вред. Даже если он очень сознательный, понимает всю ответственность, если нет инфраструктуры, оборудованных площадок по санитарии, маршрутов, по которым можно ходить, природному объекту легко нанести вред», — сказала Шумкина.

Она уточнила, что план включает несколько задач: утверждение паспорта туристического маршрута, а также оборудование мест для остановок, где будут установлены санузлы и организованы места для приготовления и приема пищи.

Шумкина уточнила, что работы планируется завершить до осени. Заповедник своими силами сформирует трек, обустроит площадки для ночевок и приготовления еды, а палатки будут закуплены при помощи партнеров. Суммарно организация эколагерей обойдется в 60 миллионов рублей, администрация заповедника ищет партнеров и инвесторов, которые помогут в реализации проекта.

Ранее сообщалось, что Васюганское болото, признанное самым большим в мире, станет центром экотуризма. С 2022 года там намерены организовать маршруты, которые ознакомят путешественников с уникальной экосистемой, а также редкими видами животных и растений.