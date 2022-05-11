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Посол ЛНР в России назвал условие для достижения мира в Донбассе

Посол ЛНР Мирошник: достижение мира в Донбассе невозможно без ликвидации киевского режима
Родион Мирошник

Родион Мирошник. Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Достижение мира в Донбассе невозможно без ликвидации нынешнего киевского режима, которые управляется извне. Такое условие назвал посол Луганской народной республики (ЛНР) в России Родион Мирошник в интервью РИА Новости.

«К сожалению, без уничтожения или снятия угрозы со стороны токсичного украинского режима достижение устойчивого мира, достижение стабильной мирной ситуации практически невозможно», — заявил Мирошник.

По его мнению, в настоящее время территория Украины находится под внешним контролем и контролируется Западом. «Поэтому до тех пор пока не будут обрезаны вот эти ниточки, которые дергают марионеток на территории Украины, пока там люди не получат свободу выбора (...) до сих пор чувствовать себя спокойно, к сожалению, не получится». Мирошник пояснил, что Украина должна стать «нормальным адекватным государством, а не военной игрушкой в руках иностранных режимов».

В том же интервью Мирошник призвал наказать «по всей строгости закона» иностранных наемников, воюющих в Донбассе за Киев. По словам дипломата, наемники прибыли из других государств с целью убивать и зарабатывать деньги, когда республики Донбасса «ведут войну за свободу и возможность выжить и построить свою жизнь».

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Марина Совина
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