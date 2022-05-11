США и Болгария договорились о поставках газа

Болгария договорилась с США о поставках сжиженного природного газа

Болгария договорилась с США о поставках сжиженного природного газа (СПГ). Об этом сообщается на сайте правительства республики.

Отмечается, что договоренность была достигнута в ходе встречи болгарского премьер-министра Кирилла Петкова и вице-президента США Камалы Харрис в Белом доме.

«Было согласовано осуществление реальных поставок сжиженного природного газа в Болгарию, которые начнутся с июня, по ценам ниже, чем у "Газпрома"», — сказано в сообщении.

При этом стоимость, по которой Болгария будет приобретать газ у США, не указывается.

27 апреля «Газпром» остановил поставки в Болгарию и Польшу, которые отказались платить в российской валюте. Об отказе платить в рублях также заявили Дания, Франция, Австрия.