В Молдавии обратились в Евросоюз за дополнительной финансовой поддержкой

Президент Санду заявила, что Молдавия запросила у ЕС финансовую поддержку из-за роста цен

Президент Молдавии Майя Санду в интервью телеканалу TVR Moldova заявила, что республика обратилась к Евросоюзу с просьбой оказать дополнительную финансовую поддержку. Это решение она объяснила энергетическим и экономическим кризисами в стране.

Глава государства отметила, что Молдавия запросила дополнительную поддержку из-за роста стоимости рада товаров.

«Мы продолжаем просить ЕС о дополнительной бюджетной поддержке на фоне роста цен, особенно в контексте роста цен на энергоресурсы, чтобы у правительства было достаточно ресурсов для оказания помощи социально-уязвимым семьям», — объяснила она.

Санду добавила, что Молдавия также заинтересована в привлечении инвестиций Евросоюза для укрепления энергетического сектора республики.

«Мы также обсуждаем с ЕС увеличение квот на продукты, которые мы не можем продавать на восточном рынке, нам нужны новые рынки сбыта. Техническое решение готово, но нужно и политическое решение по этому вопросу», — заключила глава государства.

В том же интервью Санду заявила об «очень драматичной» ситуации в энергетике Молдавии. Она подчеркнула, что рост стоимости на энергоресурсы повлиял на цены других товаров.