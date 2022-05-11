Ряду россиян запретили носить контактные линзы

Офтальмолог Шилова запретила носить контактные линзы россиянам с искривленной роговицей

Врач-офтальмолог, главный врач «Клиники доктора Шиловой», эксперт комитета по охране здоровья Госдумы, профессор, доктор медицинских наук Татьяна Шилова рассказала, кому нельзя носить контактные линзы. Об этом она сообщила в беседе с Ura.ru.

Шилова запретила носить контактные линзы россиянам с искривленной роговицей, поскольку при наличии такого заболевания у линзы нет правильной посадки на глаз.

«Есть заболевания, при которых контактные линзы невозможны или дают неправильную посадку, то есть, положение линзы на глазной поверхности неправильное в силу того, что роговица кривой формы. Есть такие заболевания, как кератоконус, это различные формы изменения роговицы, которые не дают возможности получить правильную посадку контактной линзы», — объяснила эксперт.