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Ряду россиян запретили носить контактные линзы

Офтальмолог Шилова запретила носить контактные линзы россиянам с искривленной роговицей

Фото: Pixabay

Врач-офтальмолог, главный врач «Клиники доктора Шиловой», эксперт комитета по охране здоровья Госдумы, профессор, доктор медицинских наук Татьяна Шилова рассказала, кому нельзя носить контактные линзы. Об этом она сообщила в беседе с Ura.ru.

Шилова запретила носить контактные линзы россиянам с искривленной роговицей, поскольку при наличии такого заболевания у линзы нет правильной посадки на глаз.

«Есть заболевания, при которых контактные линзы невозможны или дают неправильную посадку, то есть, положение линзы на глазной поверхности неправильное в силу того, что роговица кривой формы. Есть такие заболевания, как кератоконус, это различные формы изменения роговицы, которые не дают возможности получить правильную посадку контактной линзы», — объяснила эксперт.

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Марина Совина
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