Названы приводящие к появлению синяков под глазами проблемы со здоровьем

Врач-косметолог Ольга Середкина назвала синяки под глазами признаком дефицита железа

Врач-косметолог, диетолог Ольга Середкина предупредила россиян об опасности темных кругов под глазами. В беседе с онлайн-изданием «Аргументы и факты» специалист заявила, что появление синяков под глазами связано не только с недосыпом и усталостью, но также может сигнализировать о ряде проблем со здоровьем.

Среди причин, приводящих к появлению синевы в периорбитальной зоне, медик назвала систематический недостаток свежего воздуха, наличие вредных привычек, неправильное питание и несоблюдение питьевого режима. «Провоцировать синеву под глазами также может остеохондроз. Кроме того, это могут быть грыжи и зажимы в области шеи. С возрастом теряется плотность кожи и сосуды становятся заметнее», — добавила Середкина.

При этом оттенок темных кругов под глазами, по словам врача, также может рассказать о проблемах со здоровьем: темно-серый цвет на фоне белой кожи свидетельствует о дефиците железа, коричневый пигмент может быть признаком хронических заболеваний или носить наследственный характер, синий оттенок сигнализирует о накопившейся усталости и недостатке сна.

При обнаружении проблемы Середкина настоятельно рекомендовала не заниматься самолечением, а обратиться к врачу и сдать анализы на дефицит железа и витаминов. Также полезно проверить уровень сахара в крови, чтобы выяснить, что стало причиной — патология или просто усталость или наследственность. Только после этого, проконсультировавшись со специалистом, можно начать лечение.

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