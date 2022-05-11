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Названы приводящие к появлению синяков под глазами проблемы со здоровьем

Врач-косметолог Ольга Середкина назвала синяки под глазами признаком дефицита железа

Фото: Shutterstock

Врач-косметолог, диетолог Ольга Середкина предупредила россиян об опасности темных кругов под глазами. В беседе с онлайн-изданием «Аргументы и факты» специалист заявила, что появление синяков под глазами связано не только с недосыпом и усталостью, но также может сигнализировать о ряде проблем со здоровьем.

Среди причин, приводящих к появлению синевы в периорбитальной зоне, медик назвала систематический недостаток свежего воздуха, наличие вредных привычек, неправильное питание и несоблюдение питьевого режима. «Провоцировать синеву под глазами также может остеохондроз. Кроме того, это могут быть грыжи и зажимы в области шеи. С возрастом теряется плотность кожи и сосуды становятся заметнее», — добавила Середкина.

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При этом оттенок темных кругов под глазами, по словам врача, также может рассказать о проблемах со здоровьем: темно-серый цвет на фоне белой кожи свидетельствует о дефиците железа, коричневый пигмент может быть признаком хронических заболеваний или носить наследственный характер, синий оттенок сигнализирует о накопившейся усталости и недостатке сна.

При обнаружении проблемы Середкина настоятельно рекомендовала не заниматься самолечением, а обратиться к врачу и сдать анализы на дефицит железа и витаминов. Также полезно проверить уровень сахара в крови, чтобы выяснить, что стало причиной — патология или просто усталость или наследственность. Только после этого, проконсультировавшись со специалистом, можно начать лечение.

Ранее врачи объяснили россиянам причины возникновения отечности после длительных праздников. Специалисты заявили, что отек могут вызвать солнечный ожог, невоздержанность в еде, недосып и злоупотребление алкоголем.

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Наталья Обрядина
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