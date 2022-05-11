Врачи объяснили появление отеков после праздничных выходных

Врачи Армашова и Георгиева назвали недосып и алкоголь причинами отеков после праздников

Врач-терапевт, старший медицинский консультант проекта «Теледоктор24» Нэя Георгиева и врач-гастроэнтеролог клиники «Московский доктор» Оксана Армашова в беседе с «Лентой.ру» объяснили, почему после праздничных выходных может возникнуть отечность. Также специалисты назвали работающие способы быстро от них избавиться.

Георгиева объяснила появление отеков после праздничных выходных совокупностью факторов. По ее словам, главные причины — недосып и нарушения гигиены сна, употребление большого количества соленой пищи и алкоголя и скудный водный режим. Возникновение отеков возможно и в случае, если человек на праздниках путешествовал на самолете или поезде.

Также отечностью может сопровождаться ожог кожных покровов, который легко можно получить под обманчиво неагрессивным майским солнцем, добавила врач Оксана Армашова. «В обожженной коже нарушается кровообращение и движение лимфы, что и приводит к образованию отеков. В этом случае, чтобы улучшить состояние кожи, необходимо обработать ее специальным средством на основе пантенола и принять антигистаминные препараты, а на лицо можно положить смоченное в прохладной воде полотенце», — рекомендовала специалист.

При употреблении на отдыхе алкогольных напитков содержащийся в них этиловый спирт воздействует на кровеносные сосуды, из-за чего в капиллярах повышается давление. Это приводит к усилению притока крови к лицу — оно краснеет. В то же время молекулы спирта притягивают к себе воду, в мягких тканях скапливается жидкость, что провоцирует образование отеков Оксана Армашова Врач-гастроэнтеролог

Как избавиться от отеков после праздников

Физиологические отеки, по словам терапевта Георгиевой, появляются наутро после «бурного веселья и невоздержанности в еде и крепких напитках», как правило, они симметричны и не имеют сопутствующих симптомов. По сути, это просто застой жидкости в организме из-за обезвоженности, и самый простой способ избавиться от нее — вода. «Восстановите свой водный баланс, дайте организму то, что он требует. Достаточно будет двух литров в день. Ограничьте или минимизируйте на один-два дня прием быстрых углеводов: тортов, выпечки, сдобы, шоколадок. И ни в коем случае не нужно голодать или тут же садиться на монодиету. Отек — это вода, а не жировая ткань», — пояснила она.

Специалист добавила, что отеки на лице хорошо купируются умыванием прохладной водой или наложением предварительно охлажденной в холодильнике тканевой маски, а разогнать лимфу и застой жидкости в конечностях помогут самомассаж или легкая зарядка.

Когда стоит обратиться к врачу из-за отеков

Если отечность не прошла в течение суток, Оксана Армашова посоветовала обратиться к врачу, а не заниматься самолечением. Немедленная помощь специалиста требуется в случае, если отек усиливается и присоединяются сопутствующие симптомы, например, покраснение кожных покровов, ограниченность в движениях, болевой синдром — это сигнализирует о развитии серьезных заболеваний или аллергической реакции.

Ранее врач-дерматолог Оксана Вошева заявила, что солнце в мае даже более опасное, чем в июле. По словам специалиста, из-за плохо прогретого воздуха у людей создается ложное ощущение неагрессивности УФ-излучения в мае, из-за этого они пренебрегают правилами защиты от солнца, что может вызывать гиперпигментацию, фотостарение, аллергические реакции, онкологические заболевания кожи и другие проблемы.