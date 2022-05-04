Россиянам назвали неожиданные опасности обманчивого майского солнца

Дерматолог Вошева: обманчиво неагрессивное майское солнце вызывает раннее старение кожи

Член Московского общества дерматовенерологов и косметологов имени А. И. Поспелова, врач-дерматолог, косметолог сети клиник ЦИДК Оксана Вошева заявила, что майское солнце даже более опасное, чем в июле, и вызывает серьезные проблемы с кожей. В беседе с «Лентой.ру» специалист также назвала россиянам главные правила защиты от интенсивного ультрафилотевого излучения в период майских праздников.

Врач объяснила, что весеннее солнце лишь обманчиво неагрессивное, но по степени интенсивности УФ-излучение в мае соответствует второй половине июля. При этом воздух на улице еще плохо прогретый, из-за чего у людей создается ложное ощущение безопасности. Однако, по словам Волошиной, после зимы кожа человека максимально уязвима для солнечных лучей, так как успела адаптироваться к недостатку света и «избавиться» от естественного фотопротектора в виде легкого загара, полученного за предыдущее лето.

Дерматолог напомнила, что долгое нахождение на активном солнце без защиты существенно повышает риск возникновения онкологических заболеваний кожи — и это главная опасность, о которой не стоит забывать, особенно если человек от природы светлокож, светлоглаз и светловолос, легко обгорает. В группе риска также рыжеволосые люди. Также дерматолог добавила, что чрезмерное пребывание под майским солнцем может привести к целому каскаду неожиданных неприятных последствий, среди которых ожоги, образование пигментных пятен, раннее старение кожи и преждевременное образование морщин. В некоторых случаях, по ее словам, может даже проявиться аллергическая реакция на солнечное излучение в виде покраснений и раздражений.

Как предотвратить негативное воздействие солнца на кожу

По мнению Оксаны Вошевой, в период майских праздников, когда большинство россиян планируют шашлыки, пикники и дачные работы, необходимо особенно беречь кожу — находиться на открытом солнце весьма дозированно и не доводить до покраснений.

Дерматолог рекомендовала перед выходом на улицу обязательно наносить на все открытые участки кожи солнцезащитный крем со степенью защиты не менее 30. При этом SPF, по ее словам, надо обновлять каждые два часа, о чем большинство людей забывает

Специалист также посоветовала загорать постепенно — ограничивая время пребывания на солнце. «В период с 11:00 до 16:00 солнце наиболее активное, потому в это время лучше находиться в тени, а если вы все-таки выходите днем на улицу, обязательно надевайте головной убор и солнцезащитные очки и помните, что возле водоемов надо быть особенно осторожными, так как водная гладь в разы увеличивает активность ультрафиолетового излучения», — подытожила Оксана Вошева.

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