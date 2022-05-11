Разработана превращающая свойства одного металла в другой технология

JACS Au: создано позволяющее превращать свойства одного металла в другой устройство

Группа ученых из Миннесотского университета разработала технологию, позволяющую превращать свойства одного металла в другой. Результаты исследования были опубликованы в JACS Au.

Достичь такого эффекта удалось благодаря созданию устройства, которое назвали «каталитическим конденсатором». Оно способно электронным способом преобразовать один недрагоценный оксид металла, используемый в качестве катализатора в химических реакциях, так, чтобы он имитировал свойства другого. Метод основан на добавлении и удалении электронов в металл. Также, используя различные тонкопленочные технологии, ученые объединили нанопленку глинозема (оксид алюминия) с графеном.

Это открытие может применяться для хранения возобновляемой энергии, производства возобновляемого топлива и устойчивых материалов, считают специалисты.

В апреле 2022 года ученые разработали оптимизацию в составных частях компьютера, позволяющую ускорить устройство до 300-400 раз. Для этого они предлагают использовать созданные ими сверхпроводники, которые ранее считались невозможными.