В Госдуме предложили мониторить цены на продукцию вернувшихся в Россию компаний

Депутат Милонов предложил мониторить цены на продукцию вернувшихся в РФ западных компаний

В России необходимо вести мониторинг цен на продукцию вернувшихся на отечественный рынок западных компаний. С таким предложением выступил депутат Госдумы Виталий Милонов, передает RT.

В обращении на имя министра промышленности и торговли Дениса Мантурова Милонов отметил, что, несмотря на приостановку коммерческой деятельности на территории страны, западные компании всерьез не планируют уходить с российского рынка.

По мнению парламентария, иностранные коммерсанты после возобновления своей деятельности в России могут необоснованно завышать цены на свой ассортимент.

«В данной связи прошу вас рассмотреть возможность установления специального рабочего режима для подобных организаций (на срок до полугода) в части мониторинга роста розничной стоимости номенклатуры», — пояснил автор инициативы.

Ранее стало известно, что китайские IT-компании «тихо» отказываются от ведения бизнеса в России из-за санкций США и давления западных поставщиков, несмотря на призывы Пекина сопротивляться давлению из-за рубежа. Среди технологических компаний, которые сокращают поставки в Россию, не делая официальных заявлений, есть выпускающая персональные компьютеры транснациональная корпорация Lenovo Group Ltd. и производитель смартфонов и гаджетов Xiaomi Corp.