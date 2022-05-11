В России начнут выплачивать новое ежемесячное пособие на детей от 8 до 17 лет

Мишустин сообщил, что в России начинаются выплаты нового пособия на детей от 8 до 17 лет

В России начнут выплачивать новое ежемесячное пособие на детей от 8 до 17 лет, об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Его слова приводит РИА Новости.

«Сегодня начинаются выплаты нового ежемесячного пособия на детей от 8 до 17 лет для семей с невысокими доходами... Уже поступило свыше 2,5 миллиона заявок на 3,5 миллиона детей», — заявил он на заседании правительства.

Отмечается, что средства будут доставляться Почтой России либо перечисляться на карты родителям, подавшим заявление через портал госуслуг, МФЦ или Пенсионный фонд. Размер помощи — от 6 до 12 тысяч рублей в месяц.

Новые выплаты на детей из семей с низким доходом в марте предложил ввести президент России Владимир Путин. Глава государства также напомнил, что в стране уже есть ежемесячные выплаты для для беременных женщин и семей с невысокими доходами на детей до семи лет. Также поддержка оказывается родителям, воспитывающим в одиночку детей в возрасте 8-16 лет.

В свою очередь глава Минтруда Антон Котяков рассказал, что размер выплат на детей составит 50, 75 или 100 процентов от прожиточного минимума на ребенка в регионе.