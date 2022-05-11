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Режиссера фильма «Не время умирать» обвинили в домогательствах

Три актрисы обвинили режиссера фильма «Не время умирать» Фукунагу в домогательствах
Кэри Дзёдзи Фукунага

Кэри Дзёдзи Фукунага. Фото: Mario Anzuoni / Reuters

44-летнего автора последней части бондианы, фильма «Не время умирать», и режиссера первого сезона сериала «Настоящий детектив» Кэри Фукунагу обвинили в сексуальных домогательствах. Об этом сообщает Dazed.

23-летняя звезда сериала «Бетти» Рэйчел Винберг возмутилась словам кинодеятеля по поводу отмены права на аборт для жительниц США, после чего обвинила Фукунагу в приставании. Как только девушке исполнилось 18 лет, режиссер стал принуждать ее к романтическим отношениям, которые длились несколько лет.

«Меня бесит, потому что он не заботится о женщинах. Он их только травмирует. Он говорил мне притворяться, что я его сестра или племянница, перед другими людьми», — призналась актриса.

К обвинениям в домогательствах в адрес автора последней части бондианы также присоединились близнецы, актрисы Ханна и Кейлин Леш. Девушки поведали, что Фукунагу несколько раз предлагал им секс втроем, а также заявлял, что инцест — это нормально, «если все стороны согласны с этим».

Ранее звезду фильма «Доктор Стрэндж» и ее мужа признали виновными в сексуальном насилии над несовершеннолетней.

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Анастасия Астахова
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