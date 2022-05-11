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Актрису фильма «Доктор Стрэндж» признали виновной в насилии над школьницей

Актрису фильма «Доктор Стрэндж» признали виновной в сексуальном насилии над школьницей

Фото: Alpha Press / Legion-Media

Актрису фильма «Доктор Стрэндж» Зару Питиан и ее мужа признали виновными в сексуальном насилии над несовершеннолетней девочкой. Об этом сообщает DailyMail.

36-летней голливудской актрисе и ее 59-летнему мужу Виктору Марке было предъявлено обвинение в 14 эпизодах сексуального насилия над школьницей. По словам жертвы, которая предпочла остаться анонимной, первый подобный случай произошел, когда девочке было 13 лет и она занималась в школе боевых искусств, где преподавали супруги.

Пострадавшая подвергалась насилию, а также жесткому обращению со стороны актрисы и спортсмена с 2005 по 2008 год. В суде жертва добавила, что супруги часто угощали ее алкоголем, а также снимали на камеру свои действия.

Помимо сексуального насилия над несовершеннолетней, суд признал мужа Зары Питиан виновным в «непристойном» нападении уже на другую девушку в 2002 году.

Во время судебного разбирательства пара отрицала все обвинения в своей адрес, однако присяжные приняли решение признать звезду фильма «Доктор Стрэндж» и ее супругами виновными в сексуальном насилии над несовершеннолетней.

Ранее американская актриса Эмбер Херд расплакалась в суде и обвинила своего экс-супруга Джонни Деппа в избиении и изнасиловании.

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Анастасия Астахова
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