Эмбер Херд обвинила Джонни Деппа в жестоком избиении и изнасиловании

Эмбер Херд расплакалась в суде и обвинила Джонни Деппа в избиении и изнасиловании

36-летняя американская актриса Эмбер Херд расплакалась на судебном заседании по делу о клевете в адрес ее экс-супруга 58-летнего артиста Джонни Деппа, заявив о том, что она часто подвергалась избиениям и сексуальному насилию со стороны бывшего мужа. Об этом сообщает The Independent.

По словам звезды «Аквамена», во время пребывания актеров в Австралии в 2015 году Депп, находясь в состоянии наркотического опьянения, набросился на супругу, ударил ее об стену, разбив об нее бутылку и сорвав с нее ночную рубашку.

После этого завязалась драка, в ходе которой актеры кидали друг в друга бутылки. Один из осколков, по словам Херд, актер прижал к ее лицу, угрожая, что порежет ее.

«Он кричал, говорил, что ненавидит меня и я разрушила его жизнь. Мне никогда не было так страшно за всю свою жизнь», — сообщила актриса. Звезда «Аквамена» добавила, что после драки Депп изнасиловал ее бутылкой, после чего ей удалось скрыться от него в одной из комнат и заснуть, употребив снотворное.

Когда актриса проснулась, то обнаружила, что Депп не ложился спать, а также заметила, что у него перебинтован палец. На стене Херд увидела нечто похожее на ее имя, написанное кровью. Звезда предположила, что актер «использовал свой палец в качестве кисти».

Ранее Эмбер Херд заявила, что Джонни Депп изменил ей сразу после свадьбы.

В настоящее время в округе Фэрфакс, штат Вирджиния, проходит суд по делу о клевете. Джонни Депп подал иск против Эмбер Херд и потребовал 50 миллионов долларов за статью в The Washington Post, где она называет себя жертвой домашнего насилия. Актер подчеркнул, что ее высказывания — клевета. В феврале 2020 года в сеть слили разговор звезд, в ходе которого актриса призналась, что избивала бывшего мужа.