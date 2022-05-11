В российских болотах обнаружили аномально высокий уровень одного металла

Арктический центр РАН сообщили о высоком содержании никеля в болотах под Архангельском

В болотах Мезенского района Архангельской области ученые Федерального исследовательского центра комплексного изучения Арктики Уральского отделения РАН обнаружили аномально высокий уровень никеля. Об этом рассказала младший научный сотрудник лаборатории болотных экосистем института экологических проблем Севера Валерия Татаринцева, ее слова передает ТАСС.

«Выявили очень высокую концентрацию, просто аномальную, никеля. В верхних слоях 190 миллиграмм на килограмм, в нижних 108 миллиграмм на килограмм», — объяснила она.

По ее словам, подобное содержание металла может быть в промышленных почвах, однако не в этих болотах. Татаринцева добавила, что при разработке торфа в этих болотах теперь необходимо будет учитывать аномально высокий уровень никеля.

В районах болот нет предприятий черной и цветной металлургии, которые могли бы поспособствовать загрязнению окружающей среды. Однако в Архангельской области находится действующий космодром «Плесецк». Ученый считает, что причина попадания никеля в болота кроется в переносе загрязняющих веществ с воздушными массами или с падением ступеней от взлетевших ракет.

«Проходят воздушные массы из разных регионов страны, в том числе из таких промышленных регионов как Мурманская область, Свердловская, Московская. С уверенностью можно сказать, что никель — это какой-то техногенный принос. Возможно, это связано с тем, что падают ступени в Мезенском районе, возможно — с атмосферным переносом из промышленных регионов», — сказала она.

Тяжелые металлы, отметила сотрудник лаборатории, относятся к первому-второму классу опасности. При попадании в организм они накапливаются и вызывают патологии. Никель, добавила она, принадлежит ко второму классу опасности.

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