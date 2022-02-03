Выбросы вредных веществ в Норильске снизились

По итогам 2021 года объемы выбросов вредных веществ в Норильске снизились на 13,7 процента. Об этом заявил первый заместитель председателя Комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов во время общения с представителями «Норникеля». Его слова приводит «Таймырский телеграф».

«Это хороший результат с учетом того, что впереди еще два года реализации проектов по квотированию выбросов и экспериментов по применению сводных расчетов», — сказал депутат.

Он отметил, что изначальная задача предполагала сокращение вредных выбросов на 20 процентов, а значит позади осталась большая часть пути.

По словам Бурматова, вложения на «Серную программу», направленную на сокращения выбросов веществ, не окупятся напрямую, однако они смогут принести пользу в плане имиджа.

«Дело в том, что сегодня «зеленый» имидж стоит дороже, чем материальные активы. Причем важно быть «зелеными» не только внутри страны или региона, когда мы ощущаем, что становится легче дышать, но и на внешнем периметре, когда компания экспортирует свою продукцию», — объяснил он.

Ранее Министерство природных ресурсов и экологии России предложило ввести оборотные штрафы за срыв эксперимента по квотированию выбросов вредных веществ. Согласно поправкам в законе, предприятиям придется заплатить штраф, если они не предоставляют сведений для расчетов загрязнения воздуха и предложений по квотам выбросов.