69-я параллель
ВсеСобытияЛюдиЯвленияДостиженияЭкологияТуризмИстория
69-я параллель

Выбросы вредных веществ в Норильске снизились

Депутат Бурматов заявил о снижении вредных выбросов в Норильске на 13,7 процента

Фото: Марина Лысцева / ТАСС

По итогам 2021 года объемы выбросов вредных веществ в Норильске снизились на 13,7 процента. Об этом заявил первый заместитель председателя Комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов во время общения с представителями «Норникеля». Его слова приводит «Таймырский телеграф».

«Это хороший результат с учетом того, что впереди еще два года реализации проектов по квотированию выбросов и экспериментов по применению сводных расчетов», — сказал депутат.

Он отметил, что изначальная задача предполагала сокращение вредных выбросов на 20 процентов, а значит позади осталась большая часть пути.

По словам Бурматова, вложения на «Серную программу», направленную на сокращения выбросов веществ, не окупятся напрямую, однако они смогут принести пользу в плане имиджа.

«Дело в том, что сегодня «зеленый» имидж стоит дороже, чем материальные активы. Причем важно быть «зелеными» не только внутри страны или региона, когда мы ощущаем, что становится легче дышать, но и на внешнем периметре, когда компания экспортирует свою продукцию», — объяснил он.

Ранее Министерство природных ресурсов и экологии России предложило ввести оборотные штрафы за срыв эксперимента по квотированию выбросов вредных веществ. Согласно поправкам в законе, предприятиям придется заплатить штраф, если они не предоставляют сведений для расчетов загрязнения воздуха и предложений по квотам выбросов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Никита Абрамов
Обсудить
Последние новости
Россия объявила о санкциях против Deutsche Welle
В Грузии призвали ЕС отказаться от термина «Южная Осетия»
Почти половина российских школьниц оказались недовольны своей внешностью
В российском регионе детям и подросткам запретили ходить в ТЦ без взрослых
Большинство россиян отказались следить за курсом рубля
Жилье резко подорожало в одной из стран бывшего СССР
Мужчина выжил после нападения сразу трех тигров
Джонсон рассказал о реакции Британии в случае войны на Украине
Психолог обвинила в абьюзе отца девятилетней студентки МГУ
Джонсон рассказал о планах остаться премьером до 2029 года вопреки скандалу
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.