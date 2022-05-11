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Полиция поймала двух россиян с начиненными наркотиками мармеладными мишками

В Новосибирске двое жителей сбывали гашиш и мефедрон под видом мармеладных мишек

Фото: Amit Lahav / Unsplash

В Новосибирске сотрудники полиции поймали двоих 20-летних местных жителей, занимавшихся сбытом наркотиков — гашишем и мефедроном. Они начинили конфеты в виде мармеладных мишек. Об этом сообщает «МК».

У задержанных изъято семь свертков весом 130 граммов с запрещенными веществами. Как выяснили полицейские, на протяжении двух месяцев молодые люди занимались сбытом наркотиков в городе. Очередную крупную партию гашиша и мефедрона они получили через тайник. Драгдилеры намеревались сбыть их, нашпиговав конфеты.

Возбуждено уголовное дело. Суд избрал новосибирцам меру пресечения в виде заключения под стражу, в настоящее время они помещены в следственный изолятор.

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Любовь Ширижик
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