Туристов попросили не покидать отели в Шри-Ланке из-за режима ЧП

Власти Шри-Ланки попросили туристов не покидать территорию отелей из-за беспорядков

Управление по развитию туризма Шри-Ланки (SLTDA) попросило путешественников, отдыхающих на острове, не покидать территорию отелей из-за массовых беспорядков. Об этом пишет издание Daily Mirror Online.

Как заявили в ведомстве, для поездок в аэропорт во время комендантского часа туристы обязаны предоставлять свои паспорта и авиабилеты в качестве пропускных документов.

Ранее в мае президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса ввел в стране режим чрезвычайного положения (ЧП) из-за массовых акций протеста, причиной которых послужил экономический кризис. Решение было принято властями после того, как профсоюзы объявили забастовку с требованием отставки действующего главы государства.

Согласно новым правилам, запрещается нахождение на пляжах, в парках и других общественных местах во время комендантского часа, который продлится до семи утра среды, 11 мая, по местному времени.