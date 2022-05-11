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Туристов попросили не покидать отели в Шри-Ланке из-за режима ЧП

Власти Шри-Ланки попросили туристов не покидать территорию отелей из-за беспорядков

Фото: Dinuka Liyanawatte / Reuters

Управление по развитию туризма Шри-Ланки (SLTDA) попросило путешественников, отдыхающих на острове, не покидать территорию отелей из-за массовых беспорядков. Об этом пишет издание Daily Mirror Online.

Как заявили в ведомстве, для поездок в аэропорт во время комендантского часа туристы обязаны предоставлять свои паспорта и авиабилеты в качестве пропускных документов.

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Ранее в мае президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса ввел в стране режим чрезвычайного положения (ЧП) из-за массовых акций протеста, причиной которых послужил экономический кризис. Решение было принято властями после того, как профсоюзы объявили забастовку с требованием отставки действующего главы государства.

Согласно новым правилам, запрещается нахождение на пляжах, в парках и других общественных местах во время комендантского часа, который продлится до семи утра среды, 11 мая, по местному времени.

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Мария Гейн
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