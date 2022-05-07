Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
Путешествия

Оценено влияние режима ЧП на Шри-Ланке на отдых туристов

АТОР: режим чрезвычайного положения на Шри-Ланке не повлияет на работу отелей и магазинов

Фото: Mariana Proença / Unsplash

Режим чрезвычайного положения (ЧП) не отразится на отдыхе туристов на Шри-Ланке. Такую оценку дали в официальном Telegram-канале Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Согласно информации, напряженная ситуация на острове не повлияет на работу всех госслужб, отелей, магазинов и общественного транспорта. «Все протесты проходят вдали от курортных зон», — отмечается в заявлении.

Известно, что накануне президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса объявил о введении режима чрезвычайного положения из-за массовых акций протеста, причиной которых послужил экономический кризис. Соответствующая информация появилась на сайте газеты Times of India. Решение о введении режима ЧП было принято после того, как профсоюзы объявили забастовку с требованием отставки действующего главы государства.

Ранее в мае эксперты туриндустрии назвали стоимость туров на Шри-Ланку после запуска прямых рейсов в страну. По словам специалистов, ПАКС предлагает путевки на 12 ночей с проживанием в четырехзвездочном отеле за 1949 долларов (примерно 127 тысяч рублей). Отдых в пятизвездочном отеле обойдется в 2059 долларов (134 тысячи рублей) с учетом перелета.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Мария Винар
Обсудить
Последние новости
Стало известно о выходе с «Азовстали» украинских военных с белым флагом
Австрия признала «горькую правду» о зависимости от российского газа
«Спартак» выиграл второй матч подряд в РПЛ и вышел на восьмое место
Пенсионный фонд подал в суд на Маска
Оценено влияние режима ЧП на Шри-Ланке на отдых туристов
Россияне восхитились фигурной выкладкой консервов в советских магазинах
Розенбаум назвал российский шоу-бизнес цирком
Володин предложил занести власти США в список военных преступников
В городе Счастье запустили Луганскую ТЭС
Раскрыты детали возможной попытки теракта против российских журналистов
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.