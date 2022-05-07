Оценено влияние режима ЧП на Шри-Ланке на отдых туристов

АТОР: режим чрезвычайного положения на Шри-Ланке не повлияет на работу отелей и магазинов

Режим чрезвычайного положения (ЧП) не отразится на отдыхе туристов на Шри-Ланке. Такую оценку дали в официальном Telegram-канале Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Согласно информации, напряженная ситуация на острове не повлияет на работу всех госслужб, отелей, магазинов и общественного транспорта. «Все протесты проходят вдали от курортных зон», — отмечается в заявлении.

Известно, что накануне президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса объявил о введении режима чрезвычайного положения из-за массовых акций протеста, причиной которых послужил экономический кризис. Соответствующая информация появилась на сайте газеты Times of India. Решение о введении режима ЧП было принято после того, как профсоюзы объявили забастовку с требованием отставки действующего главы государства.

Ранее в мае эксперты туриндустрии назвали стоимость туров на Шри-Ланку после запуска прямых рейсов в страну. По словам специалистов, ПАКС предлагает путевки на 12 ночей с проживанием в четырехзвездочном отеле за 1949 долларов (примерно 127 тысяч рублей). Отдых в пятизвездочном отеле обойдется в 2059 долларов (134 тысячи рублей) с учетом перелета.