Названа стоимость туров в Шри-Ланку после запуска прямых рейсов в страну

АТОР: тур в пятизвездочный отель в Шри-Ланке обойдется в 134 тысячи рублей

Эксперты туриндустрии рассказали о повышенном спросе на туры в Шри-Ланку после запуска прямых рейсов в страну авиакомпанией «Аэрофлот». Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Сейчас отечественные туроператоры активно берут блоки мест на рейсах в Шри-Ланку. Например, ПАКС предлагает путевки на 12 ночей с проживанием в четырехзвездочном отеле за 1949 долларов (примерно 127 тысяч рублей). Отдых в пятизвездочном отеле обойдется в 2059 долларов (134 тысячи рублей) с учетом перелета.

Также в АТОР назвали цены на путевки с учетом бронирования авиабилетов напрямую у «Аэрофлота». Компания PAC Group предлагает туры на 10 дней за 954 доллара (62 тысячи рублей), приобрести путевку у ANEX Tour с размещением в отеле категории три звезды можно за 97 тысяч рублей.

Стоимость туров на неделю от China Travel составляет 73 тысячи рублей на человека. «Интурист» предлагает путевки на двоих за 180 тысяч рублей.

Ранее авиакомпания «Аэрофлот» запустила прямые рейсы в Шри-Ланку по маршруту Москва — Коломбо. Полеты выполняются на широкофюзеляжных самолетах Airbus A330-300, время в пути составляет 8 часов 40 минут.