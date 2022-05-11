Украинского журналиста исключили из кремлевского пула

Украинского журналиста Романа Цимбалюка исключили из кремлевского пула

Журналиста украинского информагентства УНИАН Романа Цимбалюка исключили из кремлевского пула. Об этом пишет радиостанция «Говорит Москва».

По данным радиостанции, Цимбалюк много лет участвовал в пресс-конференциях официального представителя Кремля Дмитрия Пескова. Отмечается, что журналист задавал вопросы на украинскую тематику.

Также стало известно, что из кремлевского пула был исключен корреспондент издания «Медуза» (внесено Минюстом в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента).

3 января сообщалось об отъезде Цимбалюка из России. По словам украинского журналиста, он покинул страну из-за угрозы личной безопасности.

До этого стало известно, что Цимбалюка вызвали на допрос в московскую прокуратуру по делу о провоцировании вражды и ненависти по отношению к россиянам и российской власти из-за ряда видеозаписей на его YouTube-канале. Позднее адвокат украинского журналиста Николай Полозов сообщил, что вызов был отозван, но допустил, что корреспондента могут вызвать в прокуратуру еще раз.