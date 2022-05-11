Украинского журналиста исключили из кремлевского пула
Журналиста украинского информагентства УНИАН Романа Цимбалюка исключили из кремлевского пула. Об этом пишет радиостанция «Говорит Москва».
По данным радиостанции, Цимбалюк много лет участвовал в пресс-конференциях официального представителя Кремля Дмитрия Пескова. Отмечается, что журналист задавал вопросы на украинскую тематику.
Также стало известно, что из кремлевского пула был исключен корреспондент издания «Медуза» (внесено Минюстом в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента).
3 января сообщалось об отъезде Цимбалюка из России. По словам украинского журналиста, он покинул страну из-за угрозы личной безопасности.
До этого стало известно, что Цимбалюка вызвали на допрос в московскую прокуратуру по делу о провоцировании вражды и ненависти по отношению к россиянам и российской власти из-за ряда видеозаписей на его YouTube-канале. Позднее адвокат украинского журналиста Николай Полозов сообщил, что вызов был отозван, но допустил, что корреспондента могут вызвать в прокуратуру еще раз.