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Украинского журналиста исключили из кремлевского пула

Украинского журналиста Романа Цимбалюка исключили из кремлевского пула
Роман Цимбалюк

Роман Цимбалюк. Фото: Wikipedia

Журналиста украинского информагентства УНИАН Романа Цимбалюка исключили из кремлевского пула. Об этом пишет радиостанция «Говорит Москва».

По данным радиостанции, Цимбалюк много лет участвовал в пресс-конференциях официального представителя Кремля Дмитрия Пескова. Отмечается, что журналист задавал вопросы на украинскую тематику.

Также стало известно, что из кремлевского пула был исключен корреспондент издания «Медуза» (внесено Минюстом в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента).

3 января сообщалось об отъезде Цимбалюка из России. По словам украинского журналиста, он покинул страну из-за угрозы личной безопасности.

До этого стало известно, что Цимбалюка вызвали на допрос в московскую прокуратуру по делу о провоцировании вражды и ненависти по отношению к россиянам и российской власти из-за ряда видеозаписей на его YouTube-канале. Позднее адвокат украинского журналиста Николай Полозов сообщил, что вызов был отозван, но допустил, что корреспондента могут вызвать в прокуратуру еще раз.

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Олег Давыдов
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