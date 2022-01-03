Украинский журналист Цимбалюк покинул Россию

Журналист украинского информагентства УНИАН Роман Цимбалюк заявил, что покинул Россию из-за угрозы личной безопасности. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Цимбалюк был вызван на допрос в прокуратуру Москвы по делу о провоцировании вражды и ненависти по отношению к россиянам и российской власти из-за ряда видео, опубликованных на его YouTube-канале.

Позднее адвокат Николай Полозов рассказал, что вызов был отозван, но отказался раскрыть местонахождение журналиста, аргументировав это тем, что вызов может быть не единственным. Полозов отметил, что ни его самого, ни Цимбалюка об отзыве приглашения в прокуратуру на допрос не уведомляли. В ведомстве юриста попросили оставить контактные данные для связи.

По словам Цимбалюка, он будет следить за возможными обвинениями со стороны правоохранительных органов России, чтобы не обнаружить себя в какой-то момент в списке розыска Интерпола.