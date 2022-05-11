Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Крупнейший порт Европы пожаловался на последствия антироссийских санкций

Глава порта в Роттердаме Кастелейн заявил, что санкции против РФ повлияли на работу гавани

Фото: Pixabay

Глава администрации крупнейшего порта Европы в Роттердаме Аллард Кастелейн пожаловался на последствия антироссийских санкций. Он отметил в интервью агентству Bloomberg, что рестрикции против Москвы повлияли на работу гавани.

Чиновник указал, что пакеты ограничений по-разному отражаются на логистических цепочках. Так, если они связаны с ценностью товаров, то все контейнеры должны проверяться, поэтому существует риск задержек.

Материалы по теме:
В России из-за санкций дорожают продукты и техника. Почему такая же угроза стоит перед США и Европой?
В России из-за санкций дорожают продукты и техника.Почему такая же угроза стоит перед США и Европой?
18 марта 2022
Отказ от нефти и отключение банков от SWIFT: Европа собирается ввести новые санкции против России
Отказ от нефти и отключение банков от SWIFT:Европа собирается ввести новые санкции против России
4 мая 2022

«Пока мы видим возрастающее воздействие, но это началось где-то в середине первого квартала, мы ожидаем более значительного влияния в оставшуюся часть года», — пояснил глава порта в Роттердаме.

Кастелейн также оценил влияние санкций на поставки энергоресурсов, отметив, что в последнее время наблюдается снижение импорта российской нефти Urals. Тем не менее она продолжает поступать в порт благодаря глобальным трейдерам, которые закупают ее для переработки и отправки в другие страны.

Ранее порты Франции пожаловались на расходы из-за антироссийских санкций, поскольку в них два месяца остаются заблокированными грузовые суда, принадлежащие владельцам из России. Местные власти вынуждены платить за простой и перемещать их внутри гаваней за свой счет.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Граничащее с Украиной российское село подверглось обстрелу
Президент Сербии прокомментировал введение санкций против России
Госдума изучит вопрос о предоставлении доступа ФСБ к данным о заказах такси
Капитан «Спартака» оценил первый за 16 лет выход клуба в финал Кубка России
В Центробанке назвали причины укрепления рубля
Госдеп заявил о готовности США помочь восстановить Украину
США отказались поддержать независимость Тайваня
Украина предложила обменять военных с «Азовстали» на пленных россиян
СБУ подорвала цистерну с удобрениями в Харьковской области
В Молдавии обратились в Евросоюз за дополнительной финансовой поддержкой
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.