Крупнейший порт Европы пожаловался на последствия антироссийских санкций

Глава порта в Роттердаме Кастелейн заявил, что санкции против РФ повлияли на работу гавани

Глава администрации крупнейшего порта Европы в Роттердаме Аллард Кастелейн пожаловался на последствия антироссийских санкций. Он отметил в интервью агентству Bloomberg, что рестрикции против Москвы повлияли на работу гавани.

Чиновник указал, что пакеты ограничений по-разному отражаются на логистических цепочках. Так, если они связаны с ценностью товаров, то все контейнеры должны проверяться, поэтому существует риск задержек.

«Пока мы видим возрастающее воздействие, но это началось где-то в середине первого квартала, мы ожидаем более значительного влияния в оставшуюся часть года», — пояснил глава порта в Роттердаме.

Кастелейн также оценил влияние санкций на поставки энергоресурсов, отметив, что в последнее время наблюдается снижение импорта российской нефти Urals. Тем не менее она продолжает поступать в порт благодаря глобальным трейдерам, которые закупают ее для переработки и отправки в другие страны.

Ранее порты Франции пожаловались на расходы из-за антироссийских санкций, поскольку в них два месяца остаются заблокированными грузовые суда, принадлежащие владельцам из России. Местные власти вынуждены платить за простой и перемещать их внутри гаваней за свой счет.

