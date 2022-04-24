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Порты Франции пожаловались на расходы из-за антироссийских санкций

France 2: французские порты вынуждены оплачивать простой заблокированных российских судов

Фото: Pixabay

Порты Франции пожаловались на расходы из-за антироссийских санкций, поскольку в них два месяца остаются заблокированными грузовые суда, принадлежащие владельцам из России. Местные власти вынуждены платить за простой и перемещать их внутри гаваней за свой счет, сообщил телеканал France 2.

Так, в городе Сен-Мало в регионе Бретань находится корабль длиной 141 метр, который едва помещается у причала, поэтому его приходится постоянно передвигать, чтобы освободить место для других судов.

«Даже если кажется, что это всего лишь крошечные перемещения в порту, на них каждый раз уходит много денег», — заявил вице-председатель регионального совета Бретани Стефан Перрен.

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Телеканал отметил, что на один из кораблей было потрачено уже около 50 тысяч евро, расходы легли на бюджет региона, который был вынужден требовать помощи от государства. Также из-за блокады грузовых судов на карантине остаются российские моряки, рассказала работница профсоюза. Они получают зарплату на заблокированные карты.

Суд Франции позволил кораблю Pola Ariake покинуть порт Лорьян, таможня не смогла доказать, что судно действительно принадлежит оказавшемуся под санкциями россиянину, и теперь обязана выплатить штраф в 100 тысяч евро в качестве возмещения убытков. France 2 добавил, что в ближайшие недели состоятся еще несколько судебных процессов, инициированных владельцами кораблей.

Ранее Bloomberg сообщил, что порты северо-западной части Европы рискуют остаться без топлива в ближайшее время из-за влияния событий на Украине на международные рынки. Дефицит судового газойля уже наблюдается в портах Амстердама, Роттердама и Антверпена.

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Марина Совина
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