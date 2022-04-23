Европейским портам предрекли дефицит топлива для судов

Bloomberg: в Европе заканчиваются запасы топлива для судов на фоне событий на Украине

Порты северо-западной части Европы рискуют остаться без топлива в ближайшее время из-за влияния событий на Украине на международные рынки. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой источник в отрасли.

Дефицит судового газойля уже наблюдается в портах Амстердама, Роттердама и Антверпена. следует из материала. Стоимость низкосернистого судового топлива, используемого для судов на северо-западе Европы, также выросла в этом регионе в последние недели.

По словам брокера Сорен Холл, на данной стадии корабли не останутся без топлива, но владельцы могут оказаться в трудном положении, особенно, если захотят купить сырье «в последнюю минуту».

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон предрек Европе последствия зимой при отказе от российского газа. Глава Пятой республики отметил, что страны Европы не увидят последствий санкций против российских энергоресурсов весной и летом 2022 года, так как запасы в газохранилищах пополнены. «Но следующей зимой мы их ощутим, если больше не будет российского газа», — заключил он.