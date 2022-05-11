Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
Ценности

Блогерша уличила магазины одежды в обмане покупателей в примерочных

Daily Mail: блогерша Бри Ленеган показала, как мягкий свет делает фигуру стройнее

Фото: @breeelenehan

Блогерша и фитнес-эксперт Бри Ленеган из Квинсленда показала обратную сторону идеальных фотографий в примерочных. Ее наблюдениями заинтересовалась редакция Daily Mail.

25-летняя юзерша провела эксперимент, запечатлев на камеру себя во время примерки одежды в магазине. В процессе девушка продемонстрировала, как мягкий свет, ракурс и качество зеркала визуально совершенствуют фигуру.

Таким образом Ленеган уличила ретейлеров в обмане покупателей в примерочных. «Розничные магазины часто хитрят с зеркалами и освещением, чтобы покупатель чувствовал себя стройнее в их одежде. Зачастую то, что вы видите в отражении, не является правдой», — заметила австралийка.

Материалы по теме:
«Тело — это не благо и не зло» Почему все больше женщин мечтают отказаться от стремления к идеальному телу?
«Тело — это не благо и не зло»Почему все больше женщин мечтают отказаться от стремления к идеальному телу?
16 марта 2021
Животный марш Полные женщины уже захватили мир. Настала пора пузатых мужчин
Животный маршПолные женщины уже захватили мир. Настала пора пузатых мужчин
22 марта 2018

На размещенных снимках фитнес-эксперт позировала в облегающем платье из ярко-розового трикотажа с разрезами по бокам. На кадре, сделанном при мягком свете, ее тело выглядело стройными и без недостатков. Затем модель сфотографировалась в другом зеркале при резком освещении, которое за счет теней подчеркнуло округлый живот и рельефы фигуры.

Ранее в мае блогерша Бри Ленеган показала несовершенства тела на фотографиях без ретуши и удивила поклонников. Девушка сравнила свою фигуру на похожих снимках: одни были сделаны при определенном освещении и ракурсах, другие — в расслабленном виде и без фильтров. Если на первых кадрах тело выглядело стройным и подтянутым, то на других был виден округлый живот.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Полина Гераскина
Обсудить
Последние новости
Граничащее с Украиной российское село подверглось обстрелу
Россиян предупредили о смертельной опасности для здоровья частого эффекта дежавю
Бородай оценил шансы Херсона войти в состав России
Женщина осталась без волос после посещения салона красоты в Подмосковье
Россиянин во время рыбалки обнаружил в воде останки пропавшего подростка
Названа еще одна модная стрижка на лето 2022 года
Тарпищев сравнил «Зенит» с «Реалом»
Житель Великобритании выиграл рекордные 184 миллиона фунтов стерлингов в лотерею
Белорусского журналиста обвинили в экстремизме из-за фотографий военной техники
Названа стоимость Xiaomi 12 в России
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.