Блогерша уличила магазины одежды в обмане покупателей в примерочных

Daily Mail: блогерша Бри Ленеган показала, как мягкий свет делает фигуру стройнее

Блогерша и фитнес-эксперт Бри Ленеган из Квинсленда показала обратную сторону идеальных фотографий в примерочных. Ее наблюдениями заинтересовалась редакция Daily Mail.

25-летняя юзерша провела эксперимент, запечатлев на камеру себя во время примерки одежды в магазине. В процессе девушка продемонстрировала, как мягкий свет, ракурс и качество зеркала визуально совершенствуют фигуру.

Таким образом Ленеган уличила ретейлеров в обмане покупателей в примерочных. «Розничные магазины часто хитрят с зеркалами и освещением, чтобы покупатель чувствовал себя стройнее в их одежде. Зачастую то, что вы видите в отражении, не является правдой», — заметила австралийка.

На размещенных снимках фитнес-эксперт позировала в облегающем платье из ярко-розового трикотажа с разрезами по бокам. На кадре, сделанном при мягком свете, ее тело выглядело стройными и без недостатков. Затем модель сфотографировалась в другом зеркале при резком освещении, которое за счет теней подчеркнуло округлый живот и рельефы фигуры.

Ранее в мае блогерша Бри Ленеган показала несовершенства тела на фотографиях без ретуши и удивила поклонников. Девушка сравнила свою фигуру на похожих снимках: одни были сделаны при определенном освещении и ракурсах, другие — в расслабленном виде и без фильтров. Если на первых кадрах тело выглядело стройным и подтянутым, то на других был виден округлый живот.