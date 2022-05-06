Модель показала фигуру на фото без ретуши и восхитила подписчиков

Daily Star: модель Бри Ленеган показала торчащий живот на фото без ретуши

Модель Бри Ленеган показала несовершенства фигуры на фотографиях без ретуши и удивила поклонников. Соответствующей публикацией в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) заинтересовалась редакция Daily Star.

Девушка продемонстрировала обратную сторону снимков, сделанных при правильном освещении, с использованием фильтров и ретуши. Блогерша разместила серию коллажей, на которых сравнила свое тело при определенных ракурсах и в расслабленном виде. Смелость юзерши восхитила подписчиков.

Активистка бодипозитива позировала в мини-юбке с разрезами и коротком топе. Стоя боком к камере, Ленеган показывала стройную талию на первом кадре, а на втором — торчащий живот. На других снимках она развернулась в фас, сделав акцент на округлых формах. Те же самые действия она проделала для фото в облегающих шортах и топе черного цвета.

Фото: @breeelenehan

В тексте публикации модель призвала подписчиков не сравнивать реальность и идеальную жизнь в соцсетях, где все стараются казаться лучшими версиями себя.

Пост набрал более 41 тысячи лайков и вызвал восхищение у пользователей сети. «Ты невероятная! Обожаю твою индивидуальность», «Мой любимый блог! Ты красотка», «Дорогая, мне 50 лет, и я до сих пор сравниваю себя с другими. Ты молодец», — писали в комментариях.

Ранее в апреле плюс-сайз-модель Меган Ким разместила серию фото без ретуши. Беременная активистка устроила фотосессию в бикини, демонстрируя целлюлит и несовершенства фигуры. Девушка посоветовала юзерам не тратить годы жизни на переживания из-за лишнего веса.