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Зеленский прокомментировал смерть Кравчука

Зеленский прокомментировал смерть первого президента Украины Кравчука

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя смерть первого лидера страны Леонида Кравчука, отметил умение политика «находить мудрые слова и говорить их так, чтобы услышали все украинцы». Слова нынешнего главы государства приводятся на его официальном сайте.

«Особенно это важно в сложные, кризисные моменты. Когда от мудрости одного человека может зависеть будущее всей страны», — отметил Зеленский.

По словам главы государства, Кравчук «был не просто политиком и даже не просто исторической фигурой», он всегда оставался с Украиной, знал цену свободы и «всем сердцем» желал мира своей стране. В заключение Зеленский почтил память «первого президента независимой Украины» и поблагодарил его за вклад в развитие страны.

О смерти Леонида Кравчука на 89-ом году жизни стало известно 10 мая. Политик стал первым президентом Украины после распада СССР, он занимал этот пост с 1991 по 1994 год. Вместе с Борисом Ельциным и Станиславом Шушкевичем он подписал Беловежские соглашения, после которых прекратил свое существование СССР. 28 июля 2020 года Кравчук занял пост председателя Контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе.

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Марина Совина
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