Первый президент Украины Леонид Кравчук умер в 88 лет

Первый президент Украины Леонид Кравчук скончался на 89-ом году жизни

Первый президент Украины Леонид Кравчук скончался на 89-ом году жизни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство «Украинские Новости».

Члены семьи бывшего президента подтвердили его кончину.

Леонид Кравчук стал первым президентом Украины после распада СССР, он занимал этот пост с 1991 по 1994 год. Вместе с Борисом Ельциным и Станиславом Шушкевичем он подписал Беловежские соглашения, после которых прекратил свое существование СССР. С середины 90-х Кравчук был депутатом от Социал-демократической партии Украины.

«Историческая фигура в обретении независимости»

В офисе нынешнего президента Украины Владимира Зеленского прокомментировали смерть Кравчука, назвав его исторической фигурой в контексте обретения страной независимости. Такое мнение выразил глава офиса Андрей Ермак в своем Telegram-канале.

Я был лично знаком с ним, чем на самом деле горжусь. Леонид Макарович был мудрым патриотом Украины, действительно исторической фигурой в обретении нашей независимости Андрей Ермак глава офиса президента Украины

Парламентарий от пропрезидентской партии« Слуга народа» Евгения Кравчук подтвердила сообщения о смерти первого президента Украины.

Первый президент первым и ушел. Земля пухом Евгения Кравчук парламентарий от пропрезидентской партии «Слуга народа»

Члены украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ), которую возглавлял Кравчук, также выразили соболезнования в связи со смертью политика.

Глава киевской делегации в Трехсторонней контактной группе

28 июля 2020 года Кравчук занял пост председателя Контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе. По мнению политика, Киеву давно следовало выстраивать иную политику в отношении республик региона.

Возможности для интеграции самопровозглашенных республик есть, но этого не сделать без свободной экономической зоны, инвестиций и, вероятно, даже изменения языковой политики в интересах русскоязычного населения. Но данный вопрос необходимо «деликатно» вынести на референдум, чтобы не оттолкнуть жителей юго-востока, утверждал глава делегации.

Летом 2021 года Кравчук заявил, что российско-белорусские военные учения «Запад-2021» могут представлять опасность для Украины. Он заявил, что украинская армия «готова дать отпор любому агрессору», а кроме того, у Киева в военном вопросе есть поддержка Запада.

Понятно, что силы у нас с Россией неравные, но зато патриотизм есть. Мы будем биться до последнего Леонид Кравчук первый президент Украины

Продолжительная болезнь

О проблемах со здоровьем у Кравчука впервые сообщила его пресс-секретарь Оксана Сибирцева 28 июня прошлого года, когда экс-лидер пропустил торжественное заседание Верховной Рады, посвященное юбилею Конституции. Стало известно, что первый украинский президент перенес операцию на сердце, после чего его состояние ухудшилось — политика были вынуждены подключить к аппарату искусственной вентиляции легких. Спустя месяц Кравчук по-прежнему оставался в реанимации киевской больницы.

Затем главу киевской делегации в ТКГ перевезли в клинику Munich university clinic в Мюнхене. Вместе с экс-президентом в медучреждении постоянно находился его внук.

В Германии самочувствие Кравчука несколько улучшилось — в частности, он уже частично приходил в сознание и начал узнавать родственников. «Ему делают разные анализы и обследования, чтобы понять, как он впал в состояние комы. И главное — какие шансы на полное восстановление», — рассказал источник издания «Страна.ua».

3 ноября украинский журналист Дмитрий Гордон также высказался о состоянии Кравчука в эфире телеканала «Украина 24». По его словам, бывший глава государства шел на поправку.