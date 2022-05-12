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Полиция арестовала индийца за изнасилование 12-летней россиянки

На Гоа арестовали 28-летнего индийца, обвиняемого в изнасиловании 12-летней россиянки

Фото: Sebastian Kahnert / Globallookpress.com

В курортном поселке Арамболь на Гоа арестовали 28-летнего индийца, обвиняемого в изнасиловании 12-летней россиянки. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление полиции.

Подозреваемый по имени Рави Ламани был арестован 10 мая в Гадаге (штат Карнатака). По данным индийских правоохранителей, этот мужчина женат, он работает уборщиком на одном из местных курортов. Как рассказал инспектор местного полицейского участка Викрам Найк, 6 мая преступник изнасиловал несовершеннолетнюю сначала в бассейне, а потом в гостиничном номере. Соответствующее заявление сделала мать пострадавшей. Сама женщина в это время отлучилась.

Обвиняемый сбежал с места происшествия, однако его нашли в течение суток после получения жалобы. Мужчине предъявили обвинение в соответствии с законом о детях и разделами закона о защите детей от сексуальных преступлений.

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Виктория Кондратьева
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