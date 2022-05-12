Полиция арестовала индийца за изнасилование 12-летней россиянки

На Гоа арестовали 28-летнего индийца, обвиняемого в изнасиловании 12-летней россиянки

В курортном поселке Арамболь на Гоа арестовали 28-летнего индийца, обвиняемого в изнасиловании 12-летней россиянки. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление полиции.

Подозреваемый по имени Рави Ламани был арестован 10 мая в Гадаге (штат Карнатака). По данным индийских правоохранителей, этот мужчина женат, он работает уборщиком на одном из местных курортов. Как рассказал инспектор местного полицейского участка Викрам Найк, 6 мая преступник изнасиловал несовершеннолетнюю сначала в бассейне, а потом в гостиничном номере. Соответствующее заявление сделала мать пострадавшей. Сама женщина в это время отлучилась.

Обвиняемый сбежал с места происшествия, однако его нашли в течение суток после получения жалобы. Мужчине предъявили обвинение в соответствии с законом о детях и разделами закона о защите детей от сексуальных преступлений.

