Российский четвероклассник попал в больницу после стычки из-за чипсов

В Златоусте четвероклассник попал в больницу после стычки со сверстником из-за чипсов

В Златоусте четвероклассник попал в больницу с сотрясением головного мозга и переломом стенки орбиты глаза после стычки со сверстником из-за чипсов. Об этом сообщил источник URA.RU в правоохранительных органах.

По сведениям собеседника агентства, на улице Тульская к школьнику подошли ровесники. Они попросили мальчика поделиться чипсами, тот отказался и получил удар.

Пострадавшему ребенку продолжают оказывать помощь медики. В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области уточнили, что уже нашли всех участников стычки.

Полицейские также выяснили, что все школьники воспитываются в благополучных семьях.

Ранее в Челябинске в микрорайоне Чурилово подростки толпой жестоко избили сверстника. Пострадавшему подростку помогли прохожие.

По факту драки правоохранители провели проверку.