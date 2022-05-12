В российском регионе ввели режим ЧС из-за повреждения моста ледоколом

В районе Амурской области ввели ЧС из-за ледохода, который повредил мост через Селемджу

В Амурской области ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) на территории Селемджинского района, так как ледоход повредил мост через реку Селемджа. Об этом сообщается на сайте регионального управления МВД.

Из-за повреждения моста запрещено движение транспортных средств на восьмом километре автодороги между поселком Экимчан и Златоустовск. На мосту ведутся восстановительные работы, контролем ситуации занимаются сотрудники ГИБДД.

Как сообщил глава Селемджинского района Мухамед Беков в Telegram, ледоход повредил две опоры моста. По данным Минтранса российского региона, мост принадлежит Албынскому золотодобывающему руднику.

В нескольких регионах России действует режим ЧС из-за лесных пожаров. К ним относятся Иркутская, Омская и Курганская области, а также Красноярский край. Временно исполняющий обязанности главы МЧС Александр Чуприян сообщил, что на Урале и в Сибири в результате пожаров погибли 16 человек, еще 18 пострадали.