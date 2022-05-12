Стилистка перечислила удешевляющие внешний вид женщины вещи

Стилистка stylehard заявила, что вещи с обилием монограмм удешевляют внешний вид женщины

Популярная блогерша перечислила предметы гардероба, которые визуально удешевляют внешний вид женщины. На ролик, который набрал более двух миллионов просмотров в TikTok, обратили внимание в The Sun.

В первую очередь стилистка с никнеймом stylehard порекомендовала отказаться от покупки вещей с обилием принтов в виде монограмм люксовых брендов. По ее словам, подобная одежда создает впечатление, что ее владелица нарочито пытается показать свой достаток. «Помните, что нельзя купить стиль за деньги», — уточнила она.

Это утверждение справедливо и для одежды с леопардовым принтом, заявила инфлюэнсер. «Неважно, сколько будет стоить вещь. Если вы наденете ее, то будете выглядеть как настоящий клоун. Ненавижу такую расцветку», — высказалась stylehard, подкрепив свое мнение снимком модели в леопардовом комбинезоне.

Объемные вещи oversize, по мнению эксперта, также следует выбирать с осторожностью, поскольку они могут испортить образ. «Мне нравятся широкие пиджаки. Относитесь внимательно к выбору нужного размера, иначе вы будете похожи на мешок», — заключила женщина.

В августе 2021 года года журналистка портала Who What Wear поделилась способом выглядеть дорого без больших затрат. Максин Эггенбергер заявила, что для такой цели идеально подойдут вязаные брючные костюмы из искусственной и натуральной шерсти. По ее мнению, подобные наряды смотрятся уместно как во время публичных выходов, так и в качестве домашней одежды.