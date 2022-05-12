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Магистр «Что? Где? Когда?» рассказал о критике им Друзя

Магистр «Что? Где? Когда?» Козлов заявил, что иногда ругает Александра Друзя

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Магистр интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?» (ЧГК) Андрей Козлов заявил, что иногда может критиковать и «страшно ругать» участника программы и магистра Александра Друзя. Отношение к нему знаток раскрыл в интервью «Вокруг ТВ», видео доступно на YouTube.

Собеседник издания подчеркнул, что «очень любит» Друзя, и назвал магистра «чудом». «Я его (Александра Друзя — прим. "Ленты.ру") страшно ругаю и критикую. Собственно, я один из немногих, кроме его жены, от кого он вынужден выслушивать правду-матку и терпеть, ее выслушивая», — рассказал он.

Козлов также отметил, что магистр иногда «может учудить все что угодно» и «глупость какую-то сделать». Вместе с тем он выразил уверенность в том, что Друзь — самый преданный ЧГК знаток. «Он приползет, пока у него будут силы ползти, если будет знать, что его ждут на игре. И игра ему за это готова многое простить», — заключил участник программы.

В этом же интервью Козлов описал конфликты с создателем «Что? Где? Когда?» и ее бывшим ведущим Владимиром Ворошиловым. Магистр признался, что они с автором телеигры иногда кричали друг на друга.

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Маргарита Щигарева
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