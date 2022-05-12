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В Ульяновской области спасли новорожденного лосенка

Охотинспекторы в Ульяновской области спасли новорожденного лосенка

Фото: Melina Kiefer / Unsplash

В Ульяновской области охотинспекторы спасли новорожденного лосенка, который едва не остался сиротой из-за действий местных жителей. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Минприроды региона.

Как уточнили в ведомстве, отправившиеся в лес за грибами россияне заметили животное без матери близ поселка Кукушки и решили забрать его.

«Грибники обнаружили в лесу одинокого детеныша лося и, решив, что ему нужна помощь, увели с собой. Благодаря оперативной работе специалистов лосенка вернули к его маме», — рассказала министр природы области Гульнара Рахматулина.

В министерстве напомнили, что в случае обнаружения в лесу детенышей диких животных не стоит пытаться покормить их или погладить, а в особенности — уводить с собой. Как пояснили специалисты, подобные действия представляют опасность как для самого животного, так и для человека, поскольку в действительности родители детеныша могут находиться неподалеку и решат напасть на того, кого посчитают угрозой для своего семейства.

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Варвара Кошечкина
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