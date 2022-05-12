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Каждый шестой McDonald's продолжил работу в России

Глава департамента Nikoliers Маца заявил, что в России работает 133 ресторана McDonald's

Фото: Frank Hoermann/ Globallookpress.com

После ухода компании McDonald's из России в стране продолжает работу каждый шестой ресторан, всего открыто 133 из 850, поскольку они работают по франшизе. Об этом заявил глава департамента торговой недвижимости Nikoliers Борис Маца, передает РИА Новости.

Он отметил, что полностью заведения общественного питания закрыты только в Южном и Дальневосточном федеральном округах. На вокзалах и в аэропортах Москвы и Санкт-Петербурга они управляются местным франчайзи ООО «Развитие рост», который также развивает сети «Иль Патио», «Шикари» и Fridays.

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Еще одними владельцами франшизы, чьи рестораны распложены на Урале, в Сибири, Башкирии и Татарстане являются ООО «Гид», принадлежащее сибирскому предпринимателю Александру Говору, и ООО «СПП» Кайрата Боранбаева. Последний является родственником экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева и владеет сетями общепита в Казахстане и Белоруссии, уточнил Борис Маца.

Региональный директор департамента торговой недвижимости Knight Frank Russia Евгения Хакбердиева рассказала, что качество еды в работающих McDonald's осталось прежним, поскольку иностранным там является только оборудование, а поставщики российские.

Эксперты отметили, что франшиза компании предусматривает достаточно жесткие условия, которые действуют до сих пор. Среди них необходимость принимать участие во всех мероприятиях сети, закупать продукты только на складах компании и обучить персонал работе в соответствии с ее стандартами.

8 марта о приостановке деятельности в России объявили сети ресторанов быстрого питания McDonald's и KFC, производители товаров широкого потребления Unilever и Procter&Gamble, а также производители безалкогольных напитков Coca-Cola и PepsiCo.

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Марина Совина
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