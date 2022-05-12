В России заявили о подорожании маргарина

«Руспродсоюз» сообщил, что маргарин в России дорожает, предпосылок для снижения цены нет

Ассоциация производителей и поставщиков продовольственных товаров («Руспродсоюз») сообщила о подорожании маргарина в России. Там заявили, что этому способствует ряд причин как на мировом, так и на отечественном уровне, предпосылок для снижения цены пока нет, передает РИА Новости.

По данным Росстата, стоимость продукта возрастает в течение двух месяцев с последней декады марта, в апреле на 2,8 процента еженедельно, с 30 апреля по 30 мая — на 2,24 процента, с начала года — на 30,05 процента.

В «Руспродсоюзе» отметили, что для повышения цен есть несколько причин, среди них изменение логистики поставок, рост стоимости масличных в мире, в том числе пальмового масла. Как и в ряде других категорий, сыграло роль подорожание упаковки, сырья и прочего.

Дефицита маргарина в России не ожидается. «Отечественные производители делают все возможное, чтобы полностью обеспечить существующий спрос», — указали в ассоциации, добавив, что по итогам первого квартала объем производства вырос на 10 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Ранее крупнейшие российские производители направили в Генпрокуратуру объяснения о росте цен на продукты. В письме они рассказали, почему не снижают стоимость, несмотря на укрепление рубля. Пищевики объяснили, что это происходит из-за дороговизны упаковки и увеличения расходов на логистику вчетверо.

