Российские производители объяснили Генпрокуратуре рост цен на продукты

«Известия»: пищевики в РФ не снижают цены на продукты из-за логистики и дорогой упаковки

Крупнейшие российские производители направили в Генпрокуратуру объяснения о росте цен на продукты. В письме они рассказали, почему не снижают стоимость, несмотря на укрепление рубля. Об этом сообщают «Известия».

Пищевики объяснили, что это происходит из-за дороговизны упаковки и увеличения расходов на логистику вчетверо. Долларовые цены на сырье, комплектующие и готовую продукцию сейчас нестабильны, а курс валют — один из многих факторов, влияющий на итоговую стоимость, указали авторы обращения.

11 ведущих российских ассоциаций, в том числе представители «Русбренда», «Руспродсоюза», «Союзмолока», Национальной мясной ассоциации отметили, что в настоящее время практически все продукты имеют иностранную составляющую. Договориться с поставщиками удается в единичных случаях. Некоторые виды тары прибавили в цене 42-45 процентов, в среднем зарубежная упаковка подорожала на 15-20 процентов. Стоимость доставки из Европейского союза (ЕС) выросла с 3 до 12 тысяч евро за фуру.

Производители напомнили, что продукты дорожают во всем мире, индекс цен продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН вырос на 12,6 процента, поставив рекорд. Кроме того, дорожают кредиты. Оборотные средства предоставляются компаниям со ставкой до 25 процентов, в то время как в феврале она составляла 7-10 процентов. Это приводит к риску задержек оплаты и кассовых разрывов, резюмировали авторы обращения.

Ранее стало известно, что во время торгов на Мосбирже в среду, 4 мая, курс доллара упал ниже 69 рублей. Это произошло впервые с июня 2020 года. В начале торгов американская валюта подешевела до 68,63 рубля. Евро опустился до 72 рублей.

