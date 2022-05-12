Молдавия заполнила вторую часть анкеты для вступления в ЕС

Премьер Молдавии передала послу Евросоюза вторую часть заполненной анкеты на вступление

Молдавия передала вторую часть заполненной анкеты для вступления в Европейский Союз (ЕС), сообщает «Интерфакс».

Премьер-министр Наталья Гаврилица передала семь томов послу Евросоюза в Молдавии Янису Мажейксу в присутствии еврокомиссара по внутренним делам Илвы Йоханссон. Первая часть заполненной анкеты была передана 22 апреля.

«Евросоюз для нас — преданный друг. Друг, который всегда был рядом, в том числе и в сложные времена», — сказала Гаврилица. Йоханссон заверила, что ЕС старается ускорить процесс вступления Молдавии, «насколько это возможно».

Молдавия и Грузия 3 марта подали заявки на вступление в ЕС. 28 февраля это сделала Украина — спустя четыре дня после того, как Россия начала специальную операцию на территории республики.