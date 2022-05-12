Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
Интернет и СМИ

Сериал производства «Одноклассников» получил приз на аргентинском фестивале

Ситком «Пять с плюсом» получил приз за «Лучший монтаж» на фестивале BUEIFF Web Series

Кадр: телесериал «Пять с плюсом»

Оригинальный сериал социальной сети «Одноклассники» «Пять с плюсом» получил приз за «Лучший монтаж» на аргентинском фестивале BUEIFF Web Series. Об этом стало известно из пресс-релиза, поступившего в редакцию «Ленты.ру».

Режиссером ленты выступила Дина Штурманова. Режиссер монтажа — Александр Пак. Ситком рассказывает о жизни Стаса (роль исполнил Артем Цуканов) и Оли (Лукерья Ильяшенко), которые решают накопить деньги на предстоящую свадьбу и сдать в аренду две комнаты в своей квартире.

Первый эпизод сериала станет доступен зрителям в Буэнос-Айресе 30 июня. Премьера сериала в России состоялась в марте 2021 года. С этого времени он набрал более 59 миллионов просмотров от девяти миллионов зрителей.

Ранее на BUEIFF Web Series получил награду другой российский веб-сериал — «Естественный отбор» режиссера Кирилла Алехина. Исполнительница главной роли Мария Корытова получила приз в номинации «Лучшая актриса».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Россия предупредила Финляндию о «военно-технических мерах» при вступлении в НАТО
Сериал производства «Одноклассников» получил приз на аргентинском фестивале
Замкомандира «Азова» сообщил о 600 раненых бойцах в Мариуполе
МИД Румынии вызвал российского посла из-за статьи про «лай НАТО у границ России»
Россияне раскрыли планы на летние каникулы детей
Франция раскрыла сроки обсуждения заявки Украины на вступление в ЕС
В России снизилась добыча нефти
Россиянин на иномарке сбил коляску с младенцем на пешеходном переходе
На юге Узбекистана произошло землетрясение
Правоохранители заинтересовались жалобой комбата ДНР на поборы гаишников
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.