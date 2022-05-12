Сериал производства «Одноклассников» получил приз на аргентинском фестивале

Ситком «Пять с плюсом» получил приз за «Лучший монтаж» на фестивале BUEIFF Web Series

Оригинальный сериал социальной сети «Одноклассники» «Пять с плюсом» получил приз за «Лучший монтаж» на аргентинском фестивале BUEIFF Web Series. Об этом стало известно из пресс-релиза, поступившего в редакцию «Ленты.ру».

Режиссером ленты выступила Дина Штурманова. Режиссер монтажа — Александр Пак. Ситком рассказывает о жизни Стаса (роль исполнил Артем Цуканов) и Оли (Лукерья Ильяшенко), которые решают накопить деньги на предстоящую свадьбу и сдать в аренду две комнаты в своей квартире.

Первый эпизод сериала станет доступен зрителям в Буэнос-Айресе 30 июня. Премьера сериала в России состоялась в марте 2021 года. С этого времени он набрал более 59 миллионов просмотров от девяти миллионов зрителей.

Ранее на BUEIFF Web Series получил награду другой российский веб-сериал — «Естественный отбор» режиссера Кирилла Алехина. Исполнительница главной роли Мария Корытова получила приз в номинации «Лучшая актриса».